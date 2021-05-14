ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Karantina uygulanan çadırım görüntüsü Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ailenin çadırında karantina uygulaması başlatıldı.

Karantina uygulanan çadırım görüntüsü Eskişehir'in İnönü ilçesinde geçici tarım işçilerinin barındığı çadır alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ailenin çadırında karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'dan Sevinç Mahallesi'ne gelip çadır kuran geçici tarım işçisi 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A, önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Burada kalanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.

ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı
ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı
ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı
ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Özcan Deniz Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESKİŞEHİR - Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında bir aile karantina altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 10:31:18. #1.15#

title