Eskişehir'de tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 tarım işçisi zehirlendi
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Eskişehir'de tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 tarım işçisi zehirlendi

Eskişehir'de tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 tarım işçisi zehirlendi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 mevsimlik tarım işçisi zehirlendi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 mevsimlik tarım işçisi zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki bir tarlada mevsimlik işçi olarak çalışan 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları bulunan bidondan su içti.

Bir süre sonra rahatsızlanan işçiler, tarla sahibinin haber verdiği 112 Acil Servis ekiplerince Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir'de tarım ilacı atıklarının bulunduğu bidondan su içen 7'si çocuk 13 tarım işçisi zehirlendi - Haberler
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