Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi

31.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:49
Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser pazarlamaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar M.C.K. ile R.G'nin bulunduğu otomobili Çukurağıl Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Yaşar Güler Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Çağla Şıkel Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:52:24. #1.15#
title