Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda iki şüpheli yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tarihi eser satmaya çalıştıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar M.T. ile N.D'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen papirüs ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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