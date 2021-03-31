Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen R.K, F.A, S.C. ile K.Y'nin bulunduğu otomobili Türkmentokat Mahallesi yakınlarında durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, Helenistik ve Bizans dönemine ait 394 gümüş ve bronz sikke ile 21 haç, ok ucu ile kemer tokaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar