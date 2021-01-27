Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

27.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:28
Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen B.B'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 gümüş sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:29:46. #1.15#
title