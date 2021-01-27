Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen B.B'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Bursa kara yolunun 10. kilometresinde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 gümüş sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.B. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar