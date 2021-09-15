Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen E.G, K.İ, E.A. ile T.D'nin bulunduğu otomobili Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 12 santim çapında bir gümüş obje, 26 gümüş ve bronz sikke, 2 beyaz taşlı küpe ile 1 değerli taş ve sikke bulunan kolye olmak üzere tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen malzeme ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.