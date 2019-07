Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen opersyonda, araç içinde 2 bronz heykel ve 1 madalyon ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. adlı kişinin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde durdurulan M.E.'nin aracında 2 bronz heykel ve 1 madalyon ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 3 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Objeler incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA

- Eskişehir