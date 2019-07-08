Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bazı tarihi eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. isimli şahsın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli, Sivrihisar'ın Kaymaz Mahallesinde otobüsten indiği esnada yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi eser olan 2 adet heykel, 1 adet madalyon ve 3 adet obje ile ele geçirildi. Tarihi eserleri satmak için Eskişehir'e getirdiği esnada gözaltına alınan M.E., ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA