Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir'de durdurulan bir araçtaki tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen S.D.K'nin bulunduğu otomobili Karapazar Mahallesi yakınında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile üç bardak ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA