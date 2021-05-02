Eskişehir'de "tam kapanma" sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışı kısıtlandı
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Eskişehir'de "tam kapanma" sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışı kısıtlandı

Eskişehir'de 'tam kapanma' sürecinde marketlerde bazı ürünlerin satışı kısıtlandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecine ilişkin yeni kararlar alındı.

Eskişehir'de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecine ilişkin yeni kararlar alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin başında sokağa çıkma kısıtlamalarının geldiği belirtildi.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde çalışmalarına izin verilen market ve süpermarketlerde inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv, züccaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışına izin verilmemesi kararı alındığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, söz konusu marketlerde müşterilerin bu ürünlerin satıldığı reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınması gerektiği de bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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