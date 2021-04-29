Eskişehir'de, 'tam kapanma' öncesi alışveriş yoğunluğu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Eskişehir'in cadde ve sokakları, kalabalıklaştı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi Eskişehir'in cadde ve sokakları, kalabalıklaştı. Özellikle semt pazarları ve gıda ürünleri satılan iş yerlerinin önlerinde yoğunluk oluşurken, maske takma zorunluluğuna uyulduğu, sosyal mesafe kuralının ise unutulduğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bugün saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar ülke genelinde 'tam kapanma' uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eskişehir'de alışveriş hareketliliği yaşandı. Araç trafiğine kapalı olan İkieylül, Hamamyolu caddelerinde ve semt pazarlarında kalabalık dikkat çekerken, gıda ürünleri satılan yerlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentte maske zorunluluğuna uyulduğu ancak alışveriş sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi. Şehirler arası yollarda ise trafik yoğunluğu olmadı.

Pazar alışverişi yapan Hilmi Doğrucanlı, "Bir daha alışverişe çıkamayacağız. Yapabildiğimiz alışveriş şimdilik bu kadar ama 3 haftada aldıklarımız yetmez" dedi.İlkay Togay ise "Bayram için bir şey almıyoruz. Sadece pazar alışverişi yapıyoruz" diye konuştu.BERBERLER, RANDEVULARA YETİŞEMEDİÖte yandan 'tam kapanma' öncesi berberlerden randevu alanlar, uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı. Erkek kuaförü Ahmet Sarıçiçek, uzun zamandır gelmeyen müşterilerinin bile bugün geldiğini belirterek, "Aşırı yoğunluk olduğundan böyle sıkışıklık oluyor. Randevulu müşterilerimizin işlerini zor yetiştiriyoruz. Yasak başlangıç saatini bile yetişemeyebiliriz. Genellikle randevulu çalışıyoruz ama uzun zamandır gelmeyen müşterilerimiz bile bugün geldi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN