Eskişehir'de takla atan otomobil, tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Eskişehir'de takla atan otomobil, tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Eskişehir'de takla atan otomobil, tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, otomobilin taklalar atarak, yol kenarındaki tarlaya yuvarlanması sonucu Hayri Aslangiray (70) hayatını kaybetti, sürücü Nermin Karabulut (63) ile Sultan Uyar (87) ise ağır yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, otomobilin taklalar atarak, yol kenarındaki tarlaya yuvarlanması sonucu Hayri Aslangiray (70) hayatını kaybetti, sürücü Nermin Karabulut (63) ile Sultan Uyar (87) ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Seyitgazi ilçesine bağlı Sarıcailyas Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nermin Karabulut yönetimindeki 42 AP 996 plakalı otomobil, iddiaya göre, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak, taklalar atıp, yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Hayri Aslangiray hayatını kaybetti, sürücü Nermin Akbulut ve yanındaki Sultan Uyar da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayri Aslangiray'ın cansız bedeni ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. 


Eskişehir'de takla atan otomobil, tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Eskişehir'de takla atan otomobil, tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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