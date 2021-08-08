Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
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Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı (2)- YenidenESKİŞEHİR'de, arkadaşlarıyla parkta oynarken kaçan topunu almak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşerek kaybolan Abdullah Eraslan'ın (15) 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı (2)- Yeniden

ESKİŞEHİR'de, arkadaşlarıyla parkta oynarken kaçan topunu almak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşerek kaybolan Abdullah Eraslan'ın (15) 8 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'ndeki parkta arkadaşlarıyla oynayan Abdullah Eraslan'ın topu, yakındaki çevresi bariyerlerle çevreli sulama kanalına düştü. Bunun üzerine Abdullah, topunu almaya çalışırken, dengesini kaybederek Eskişehir- Bursa yolu yanındaki sulama kanalına düştü ve kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları da ailesine ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Su yüzeyinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç alınamayınca AFAD Eskişehir Müdürlüğü'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sulama kanalına girerek, arama çalışması başlattı.

Arama- kurtarma çalışmalarının 8'inci saatinde, AKUT ekipleri tarafından Abdullah Eraslan'ın suya düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeşiltepe Mahallesi Köprüler Sokak'taki sulama kanalında cansız bedenine ulaşıldı. Eraslan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden
Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Eskişehir'de, sulama kanalına düşen Abdullah'ın cesedine ulaşıldı - Yeniden - Haberler
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