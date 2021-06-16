Eskişehir'de su ürünleri av yasağı sona erdi
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Eskişehir'de su ürünleri av yasağı sona erdi

Eskişehir'de su ürünleri av yasağı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de 15 Mart 2021 tarihinde başlayan su ürünleri av yasağı 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdi.

Eskişehir'de 15 Mart 2021 tarihinde başlayan su ürünleri av yasağı 16 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdi.

Özelikle sazan, yayın, kadife ve tatlı su kefali gibi balık türlerin üreme dönemi boyunca, hem amatör (sportif) avcılığa hem de profesyonel (ticari) avcılığa kapalı olan göl, gölet ve akarsuları; bu dönemin sona ermesi ile avcılığa açılmış bulunuyor. Yasak dönemin sona ermesiyle su ürünleri avcılığına gidecek balıkçıların dikkat etmesi gereken kurallar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından profesyonel balıkçılar için "5/1 numaralı Tebliğ"; amatör balıkçılar için de "5/2 Numaralı Tebliğ" ile belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuyla ilgili açıklamalarında, "Hem doğal hayatın korunması hem de sürdürülebilir avcılık yapılabilmesi adına balıkçılarımızın söz konusu kurallara uymaları büyük önem arz etmektedir. Balıkçılarımızın bu sezonda avları bol, bereketli olsun. Allah daim eylesin, kazancınızı bol eylesin" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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