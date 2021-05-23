Eskişehir'de stepnesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskibağlar Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Tolga G. idaresindeki otomobili durdurdu.
Araçta, narkotik köpeği "Noro"nun da desteğiyle yapılan aramada, arka koltuk ve bagajdaki stepne bölümüne gizlenmiş 2 kilo 377 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Tolga G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar