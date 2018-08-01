Eskişehir'de Spor Tesisinden Hırsızlık
Eskişehir'de, bir spor tesisinden 2 ton demir çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir'de, bir spor tesisinden 2 ton demir çalan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyükdere Mahallesi Dilberler Sokak'taki bir spor tesisinden demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Araçlarına yükledikleri 2 ton demir ile yakalanan G.K, O.K. ve Z.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerden Z.A'nın hırsızlık suçundan arandığı, sürücü G.K'nın ehliyetinin olmadığı, aracın ise trafikten men edildiği belirlendi.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.