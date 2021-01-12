Eskişehir'de spor salonları Kovid-19 önlemleriyle hizmet verebilecek
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Eskişehir'de spor salonları Kovid-19 önlemleriyle hizmet verebilecek

12.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:35
Eskişehir'de spor salonları Kovid-19 önlemleriyle hizmet verebilecek

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, spor salonlarının bugünden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet verebileceğini kararlaştırdı.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, spor salonlarının bugünden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet verebileceğini kararlaştırdı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Kasım 2020 tarihli kararıyla geçici süreyle faaliyetleri durdurulan spor salonlarının, alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda bugünden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor salonları ve spor merkezlerinin içinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonlarının yeni bir karar alıncaya kadar kapalı olmasına/hizmet vermemesine, spor salonundaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmasına, spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşteriler ve koşu bandı/bisiklet gibi ekipman aralarında mesafenin en az 2 metre olacak şekilde düzenlenmesine, spor yapılacak alanda bulunacak kişi sayısına göre müşterilerin randevu ile kabul edilmesine, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yayınlanan 'Kovid-19 Kapsamında Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler' başlıklı bölümde belirtilen tedbirlere uyulmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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