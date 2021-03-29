Eskişehir'de sosyal mesafeyi azaltan etkinlikler kısıtlandı
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Eskişehir'de sosyal mesafeyi azaltan etkinlikler kısıtlandı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir'de sosyal mesafeyi azaltan etkinlikler kısıtlandı

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi azaltan etkinliklerin kısıtlandığı bildirdi.

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Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi azaltan etkinliklerin kısıtlandığı bildirdi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinlikler kısıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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