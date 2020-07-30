Eskişehir'de sosyal mesafesiz bayram alışverişi
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Eskişehir'de sosyal mesafesiz bayram alışverişi

Eskişehir'de sosyal mesafesiz bayram alışverişiESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı öncesinde alışverişe çıkanlar, çarşı ve pazarda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeye ise dikkat edilmedi.

30.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:08

Eskişehir'de sosyal mesafesiz bayram alışverişi

ESKİŞEHİR'de Kurban Bayramı öncesinde alışverişe çıkanlar, çarşı ve pazarda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeye ise dikkat edilmedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kalabalığın olduğu caddelere 'Kanka Polis? maskotlarıyla maske dağıtıp uyarılarda bulundu.

Eskişehir'de Kurban Bayramı nedeniyle alışverişe çıkanlar, trafiğe kapalı olan İsmet İnönü-1, 2 Eylül ve Hamamyolu caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Zorunlu olan maske takmaya uyulduğu gözlenirken, alışverişe dalanları sosyal mesafe kuralını dikkate almadığı görüldü. Oluşan bayram kalabalığı nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri özellikle yoğun olan Odunpazarı ilçesi Arife Mahallesi'ndeki Hamamyolu Caddesi'nde 'Kanka Polis? maskotlarıyla maske dağıtıp uyarılarda bulundu. Maske takan çocuklara hediyeler veren polis maskotları halka, koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarı broşürleri verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, vatandaşların güvenliğinin yanı sıra sağlıklarının da kendileri için önemli olduğunu söyledi. Halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı caddelerde polis maskotlarıyla uyarılarda bulunduklarını ifade eden Deniz, 'Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak Kurban Bayramı'nı güven ve huzur içerisinde geçirmesi için 24 saat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya olarak koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak bu mücadeleyi canı gönülden devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bayram alışverişi yaptığı bugünlerde, onları özellikle güvenlik ve sağlıkla ilgili önceden bilgilendirmek adına broşür destekli olarak bu tip çalışmalarımızı hız verdik ve sürekli yapıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın güvenliği kadar sağlığı da çok önemli lütfen, maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve el temizliğine dikkat edelim' dedi.

Özellikle Kurban Bayramı'nda kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimlerinin bayramın üç gününe yayılması gerektiğini anlatan Deniz, 'Eğer bayramda yolculuk yapacaksak, seyahat edeceksek, lütfen kemerlerimizi takalım, trafik kurallarına uyalım' diye konuştu.

ÇOCUKLARDAN KANKA POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Trafiğe kapalı olan Hamamyolu Caddesi'nde Kanka Polis maskotları maskesi olmayan çocuk ve gençlere maske ile hediyeler dağıttı. Özellikle küçük çocuklar yoğun ilgi gösterdiği kanka polis maskotlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir'de sosyal mesafesiz bayram alışverişi

Kaynak: DHA

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