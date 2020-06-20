Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS sınavı heyecanı
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Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS sınavı heyecanı

ESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralıyla okullara alındı.

Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS sınavı heyecanı
20.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:33

ESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda öğrenciler koronavirüs salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralıyla okullara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri okul dışında heyecanla çıkmalarını bekledi.

Eskişehir'deki 135 okulda, 13 bin 957 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler okullara dezenfektan ile ellerini temizleyip maske takarak alındı. Öğrenciler, okullara sosyal mesafe kuralına uygun olarak giriş yaptı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu'nda sınav giren öğrenciler, ilk oturumunun tamamlanmasının ardından bahçeye çıktı. Görevliler aileleriyle görüşen öğrencilere sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından öğrenciler yeniden sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girerek ikinci oturum sınavına başladı. Okul girişinde öğrencilere yeni maskeler dağıtıldı.SOKAKLAR BOŞ KALDI

Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle İşçileri Bakanlığı'nca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir sokakları boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda görev alarak sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı denetimlerde bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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