Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS heyecanı
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Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS heyecanı

Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS heyecanıESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda öğrenciler koronavirüs tedbirleri olan maske ve sosyal mesafe kuralıyla okullara alındı.

20.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:04

Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS heyecanı

ESKİŞEHİR'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda öğrenciler koronavirüs tedbirleri olan maske ve sosyal mesafe kuralıyla okullara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri okul dışında heyecanla çıkmalarını bekledi.

Eskişehir'deki 135 okulda, 13 bin 957 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giriş yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler okullara dezenfektan ile ellerini temizleyip maske takarak alındı. Öğrenciler, okullara girişleri sırasında da sosyal mesafe kuralına uygun olarak aralıkla giriş yaptı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takarken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde caddelerde bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Orta Okulu'nda sınav giren öğrenciler, ilk oturumunun tamamlanmasının ardından bahçeye çıktı. Görevliler aileleriyle görüşen öğrencilere sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından öğrenciler yeniden sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girerek ikinci oturum sınavına başladı. Okul girişinde öğrencilere yeni maskeler dağıtıldı.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Liselere Geçiş Sistemi sınavı nedeniyle İşçileri Bakanlığı'nca uygulanan kısıtlı sokağa çıkma yasağı nedeniyle Eskişehir sokakları da boş kaldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda görev alarak sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere karşı denetimlerde bulundu.

Eskişehir'de sosyal mesafeli LGS heyecanı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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