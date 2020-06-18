Eskişehir'de sosyal mesafe kuralına uymayan 173 kişiye 135 bin lira idari para cezası kesildi Eskişehir'de sosyal mesafe kurulanına uymayan 173 kişiye 135 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Eskişehir'de sosyal mesafe kurulanına uymayan 173 kişiye 135 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri tarafından gelen çok sayıda ihbar ve şikayetler üzerine Vişnelik Mahallesi Kanlıkavak Parkı içerisinde megafon ve ses yayınları yapılarak sosyal mesafe ve maske zorunluluğu ile alkol alımı konusundaki yasakların vatandaşlara hatırlatıldığı kaydedildi.

Sesli ikaz ve uyarının sonrasında ikazları dikkate almayan kişilere polis ekiplerince park genelinde geniş kapsamlı uygulama başlatıldığı ifade edilen açıklamada, dün gece 21.00 ile 23.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan ve açıktan alkol alan 173 kişiye yaklaşık 135 bin lira idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

Denetimlerin, halkın yoğun olarak kullandığı Kanlıkavak Parkı başta olmak üzere diğer parklar, cadde ve sokaklarda da devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA