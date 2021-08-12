Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
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Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Eskişehir'de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından terör örgütü PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 3 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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