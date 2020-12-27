Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

27.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:04
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de sokak satıcılarının yakalanmasına ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 2 kilo 100 gram bonzai ve 296 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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