Eskişehir'de sokak kendisinin ağaca asılı bulunduğu okulun bahçesine kedi evi konuldu
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Eskişehir'de sokak kendisinin ağaca asılı bulunduğu okulun bahçesine kedi evi konuldu

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de sokak kendisinin ağaca asılı bulunduğu okulun bahçesine kedi evi konuldu

Eskişehir'de bir lisenin bahçesinde bulunan ağaca kedinin iple asılması olayının ardından okulun bahçesine kedi kulübesi konuldu.

Eskişehir'de bir lisenin bahçesinde bulunan ağaca kedinin iple asılması olayının ardından okulun bahçesine kedi kulübesi konuldu.

Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan kedi kulübesini Salih Zeki Anadolu Lisesi bahçesine yerleştirdi.

Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Başkanı Ece Bilgin okul bahçesinde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen menfur olay sonrasında hayatını kaybeden kedimiz kamuoyunda olduğu gibi bizlerde de büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Şiddeti beslememek ve huzur ortamında sokakları paylaştığımız canlarımızla beraber yaşayabilmek için toplumdaki her bireyin sokak hayvanları hakkında bilgilendirilmesi çok önemlidir. Öğrencilerimizin hayvan sevgisi kazanmaları, sokakta yaşayan canlara kol kanat germeleri için bu kulübeyi okulumuza bağışlıyoruz."

Şiddetin kime karşı yapılırsa yapılsın suç olduğuna dikkat çeken Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Kapanoğlu ise "Hayvana karşı şiddet de suçtur. Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Derneği ve Salih Zeki Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri olarak hayvanlara yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak ve yaşatmak için paydaşlık içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün Gültepe Mahallesi Okçular Sokak'taki Salih Zeki Anadolu Lisesi bahçesindeki bir ağaca sokak kedisinin iple asıldığı ve daha sonra kimliği belirsiz kişilerle indirildiği bilgisine ulaşmış, ihbar üzerine olay yerine giden polis merkezi, Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kedinin bulunduğu yerde inceleme yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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