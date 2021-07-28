Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada darbedildiğini öne süren kadın, hayvanları yalnız bırakmıyor

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken darbedildiğini iddia eden Aysun Korkar, tedavisinin ardından temin ettiği mamaları ve yemleri sokak hayvanlarına dağıttı.

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslerken darbedildiğini iddia eden Aysun Korkar, tedavisinin ardından temin ettiği mamaları ve yemleri sokak hayvanlarına dağıttı.

Uğradığı saldırı nedeniyle çenesinde kırıklar oluşan Aysun Korkar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce taburcu edildiğini, çenesinde bulunan platinlerin duracağını söyledi.

Sıvı gıdalarla beslendiğini ifade eden Korkar, "Katı yiyecek çiğneme hareketim yok. Ama ben yavrularımı bırakmıyorum, bırakmaya da hiç niyetim yok. Ben elimden geldiğince onları en sağlıklı şekilde beslemeye çalışıyorum. Kuru mamalarını ayrı, yaş mamalarını ayrı alıyorum. Etrafa atıp da günlerce kalıp kokacak kadar kemik atma lüksüm yok. Sarısungur, Gülpınar, Akpınar mahallelerinde toplamda yaklaşık 300 köpeğe bakıyorum." ifadesini kullandı.

Darbedilmesine ilişkin dava sürecinin sürdüğüne değinen Korkar, şöyle konuştu:

"Daha ne kadar sürer bilmiyoruz. Maddi, manevi tazminat davalarımı açtım. ben bu acıları çekiyorsam o kişi de dışarıda rahat gezmesin. Ben zamanla sağlığıma kavuşacağım ama tek istediğim hayvanları püskürtmesinler. Kimse evinin önündeki, bahçesindeki hayvanları kovalamasın. Kucağımdaki şu yavru köpek dünyaya daha bir ay önce geldi. Yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Şunun iki ay sonra hayatta olacağı belli değil. Şu kısacık hayatlarında huzur versinler. Sadece bunu istiyorum."

Korkar, daha sonra temin ettiği mama ve yemleri sokak hayvanlarına dağıttı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Akpınar köyünde bazı noktalara mamalar koyarak sokak hayvanlarını besleyen hayvansever Aysun Korkar, oğlu ve arkadaşı, yaklaşık 1 ay önce saldırıya uğradıklarını iddia etmişlerdi. Darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 çocuk babası S.B. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar