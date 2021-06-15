Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada darbedildiğini iddia eden kadının tedavisi sürüyor
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Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada darbedildiğini iddia eden kadının tedavisi sürüyor

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada darbedildiğini iddia eden kadının tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kişi tarafından darbedildiğini öne süren kadının, tedavisi devam ediyor.

Eskişehir'de sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kişi tarafından darbedildiğini öne süren kadının, tedavisi devam ediyor.

İki gün önce kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edilen evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar (41), gazetecilere, uğradığı saldırı nedeniyle çenesinde kırıkların bulunduğunu söyledi.

Dün gerçekleşen ameliyatla çenesinin sağ ve sol kısmına platin takıldığını anlatan Korkar, "Konuşurken zorlanıyorum. Ben düzenli olarak, haftanın 3 günü sokak hayvanlarını kendi imkanlarımla besliyorum. Biz beslememizi yaparken, tanımadığım bir kişi evinden çıktı, bana doğru yaklaşıp, 'burada besleme yapamazsın' dedi. Ben de oradan uzaklaşmasını istedim." dedi.

Korkar, söz konusu kişiyle arasında yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini ileri sürdü.

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan 5 çocuk babası S.B. ise olay anında hiç kimseye ve canlıya şiddet uygulamadığını iddia etti.

Olayın yaşandığı mahallede herkesin kendisini hayvansever olarak bildiğini ifade eden S.B, "Ben ne hayvana ne de kadına saldırdım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olayı gören kişiler ifadelerini verdiler. Olay yargıya taşındı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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