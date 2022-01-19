Eskişehir'de sokak hayvanları soğuk havada unutulmadı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'in İnönü ilçesinde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yem bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, ilçeye bağlı mahallelerde aç kalan sokak hayvanlarına yem verdi.
Ekipler, İnönü- Eskişehir ve İnönü-Bozüyük kara yolunda bulunan sahipsiz hayvanları da besledi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri