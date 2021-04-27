Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 194 kişiye para cezası verildi
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri belirlenen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 3 günde sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri belirlenen 194 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde denetim ve kontroller yapıldı.
Denetimlerde, polis ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 194 kişi hakkında 601 bin 686 liralık ceza tutanağı düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar