Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196 kişiye para cezası
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196 kişiye para cezası

18.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:23
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196 kişiye para cezası

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları belirlenen 196 kişiye para cezası verildi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 11 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerince denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 196 kişiye toplam 619 bin 25 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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