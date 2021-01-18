Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196 kişiye para cezası

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 11 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerince denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 196 kişiye toplam 619 bin 25 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar