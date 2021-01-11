Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 164 kişiye para cezası
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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 164 kişiye para cezası

11.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:52
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 164 kişiye para cezası

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 164 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 164 kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 4-11 Ocak'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince kısıtlamaları ihlal ettikleri belirlenen 164 kişiye 509 bin 730 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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