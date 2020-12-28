Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası

Eskişehir'de, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 284 kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 21-28 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 284 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı