Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası
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Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası

28.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:47
Kısıtlamaya uymayan 84 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası

Eskişehir'de, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 284 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 284 kişiye idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler doğrultusunda, kentte 21-28 Aralık'ta güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde, polis ve jandarma ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 284 kişiye 892 bin 419 lira idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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