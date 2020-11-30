Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 54 kişiye para cezası
30.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:10
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 54 kişiye idari para cezası uygulandı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 54 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kentte İçişleri Bakanlığınca başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri tarafından denetimler yapıldı.
Denetimlerde polis ekiplerince yasağı ihlal ettikleri belirlenen 54 kişiye toplam 170 bin 100 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar