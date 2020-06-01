Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 139 kişiye para cezası
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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 139 kişiye para cezası

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 139 kişiye para cezası
01.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:55

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda iki gün süresince güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde, 139 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerindeki kontrollerde, ihlallerden dolayı söz konusu kişilere 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen cezalar verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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