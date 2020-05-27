Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişiye para cezası Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 114 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerindeki kontrollerde, ihlallerden dolayı söz konusu kişilere 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen oranlarda ceza verildi.

Kaynak: AA