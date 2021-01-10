Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

10.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:42
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Kentin en yoğun bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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