Eskişehir'de sokağa çıkan 65 yaş üzerindekiler birbirleriyle bayramlaştı
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Eskişehir'de sokağa çıkan 65 yaş üzerindekiler birbirleriyle bayramlaştı

ESKİŞEHİR'de, 65 yaş ve üzerindekiler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde verilen 6 saatlik izinle sokağa çıktı.

Eskişehir'de sokağa çıkan 65 yaş üzerindekiler birbirleriyle bayramlaştı
24.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:02

ESKİŞEHİR'de, 65 yaş ve üzerindekiler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde verilen 6 saatlik izinle sokağa çıktı. Parklarda oturup, yürüyüş yapan vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaşıp, şeker ikram etti.  

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 14.00 ile 20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 14.00'ı göstermesiyle Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindekiler cadde, sokak ve parklarda yürüyüş yaptı. Bazıları da birbirleriyle bayramlaşıp, birbirlerine şeker ikram etti. 'ÇİFTE BAYRAM YAPIYORUZ'Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki parkta yürüyüşe çıkan 66 yaşındaki Fatma Akar, sokağa çıktıkları için çifte bayram yaşadıklarını belirterek, "Bugün bizim bayramımız, çifte bayram yapıyoruz. Buruk geçiyor ama buna da şükür. Allah daha beterinden korusun" dedi.3 aydır evden çıkmadığını söyleyen Leyla Uyumaz (75), "Bu bayram çocuklardan uzak oldu. Çocuklarımı kaç aydır görmüyorum. Balkondan konuşuyoruz, birbirimize el sallıyoruz" diye konuştu. Oğluyla birlikte sokağa çıkan 70 yaşındaki İsmet Karga, "Oğlum bana refakatçi oldu. Birlikte dolaşmaya çıktık. Diğer oğullarım ve torunlarım İstanbul'da oturuyorlar gelemediler" dedi.

Ömer Çelik (77) ise, "Şöyle bir dolaşacağım. Bugünler de geçecek. 77 yaşımdayım böyle bir şey görmedim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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