21.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:12

Eskişehir'de soğuk havaya rağmen gondol sefası

ESKİŞEHİR'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda düzenlenen gondol turları soğuk havaya rağmen yoğun ilgi görüyor. Özellikle sömestr tatili fırsat bilenler gondollara binebilmek için kuyruklarda bekliyor.

Sömestr tatilinde Eskişehir'e gezmek için gelen vatandaşlar, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü kentte, özellikle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden gondollara binebilmek için kuyruklarda bekliyor. İstanbul'dan Eskişehir'e oğlu Kerem Kayra Doğan ile birlikte gelen İsmail Doğan, "Eskişehir'in meşhur gondol sefasına katılmak için geldik. Çok zevkliymiş. Bu imkanı sununlara teşekkür ediyoruz. Hava soğuk olmasına rağmen yine de eğlendik" dedi. Üniversite öğrencisi Turgut Burak Dinçer de İstanbul'dan kenti gezmek için geldiğini ifade ederek, "Gondola bindik, gayet zevkliydi. Kış ayında özellikle çok güzel oluyormuş, gelip binelim dedik" diye konuştu. Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Can Polat Çolak ise, "Oğlum çok güzel bir karne aldı. Biz de ona güzel bir hediye alalım, oyuncak yerine gezelim dedik. Eskişehir'de muhteşem. Bir gondol sefası yaptık. Herşey çok güzel eğleniyoruz. Hava bana göre soğuk değil. İnsanları çok sıcak. Herkes 'merhaba' diyor. Garip bir yere gelmişiz" dedi.

Kaynak: DHA

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