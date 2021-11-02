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Eskişehir'de soğuk havaya karşı brandalı önlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehir'de soğuk havaya karşı brandalı önlem

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, otomobil ve motosikletlerinin üzerini branda ile örtmeye başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hava sıcaklıklarının azalmasıyla birlikte bazı vatandaşlar, otomobil ve motosikletlerinin üzerini branda ile örtmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının kent genelinde azalmaya başlamasıyla birlikte bazı vatandaşlar, soğuk havaya karşı önlem alarak araçlarının üzerini örtmeye başladı. Kış aylarının çetin geçtiği Eskişehir'de yaşayan bazı motosiklet ve otomobil sürücüleri, soğuğa karşı brandalı önlemi tercih etti. Soğuklar nedeniyle kaportalarına ve araçlarına zarar gelmemesini isteyenler, kendi imkanlarıyla tedbirlerini aldı.

Öte yandan Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıkları yarından itibaren önümüzdeki birkaç gün gündüz 20 dereceye kadar ulaşacak, gecesi ise 3-4 derece arasına düşecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de soğuk havaya karşı brandalı önlem

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