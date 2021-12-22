Eskişehir'de soğuk hava sulama kanalını dondurdu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Hava sıcaklığının '0' derecenin altına düştüğü Eskişehir'de bir sulama kanalı buz tuttu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dondurucu soğuklar Eskişehir'de etkili oldu. Tepebaşı ilçesine bağlı Orta Mahalle'den geçen bir sulama kanalı, kuvvetli ayaz ve soğuk havanın etkisiyle dondu. Sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle buz tutan kanalın üzeri ise beyaz örtüyle kaplandı. Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen soğuk havanın olumsuz etkileri hakkında meteoroloji ise uyarıda bulundu.

(Abdullah Güçlü-İHA)