Eskişehir'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan işçi ağır yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

75. Yıl Mahallesi Ağlarca Sokak'taki bir oto kaporta atölyesinde işçi olarak çalışan Arda Garip (19), yanan sobanın içine tiner döktü. Tinerin etkisiyle soba bir anda alev aldı.

Ağır yaralanan Garip, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, çıkan yangında iş yerinde park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.