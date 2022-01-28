Eskişehir'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan işçi ağır yaralandı - Haberler
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Eskişehir'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan işçi ağır yaralandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan işçi ağır yaralandı

Eskişehir'de sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

75. Yıl Mahallesi Ağlarca Sokak'taki bir oto kaporta atölyesinde işçi olarak çalışan Arda Garip (19), yanan sobanın içine tiner döktü. Tinerin etkisiyle soba bir anda alev aldı.

Ağır yaralanan Garip, iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, çıkan yangında iş yerinde park halinde bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, işçi, Güncel, Haber

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