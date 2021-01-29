Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor

29.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:45
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor

Türkiye Voleybol Kadınlar 2'nci Lig 2'nci grupta mücadele eden Sivrihisarspor Voleybol Takımı, oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak zirvede yer alırken, Play-Off'a yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2'nci Lig 2'nci grupta mücadele eden Sivrihisarspor Voleybol Takımı, oynadığı 13 maçın tamamını kazanarak zirvede yer alırken, Play-Off'a yükselmeyi garantiledi. Takımın antrenörü Bilal Pakoğlu, hedeflerinin 1'inci Lig olduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Kadınlar 2'nci Lig 2'nci grupta mücadele eden Sivrihisarspor Voleybol Takımı, şuana kadar oynadığı 13 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Son maçında Bursa Nilüfer Belediyesi'ni deplasmanda 3-1 yenen Sivrihisarspor, en yakın rakibine 9 puan fark açarak topladığı 39 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Play-Off'a yükselmeyi de garantiledi. Sivrihisarspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Bilal Pakoğlu, hedeflerinin 1'inci Lig olduğunu ve bunun için çok çalıştıklarını ifade ederek, "Bu başarının tek nedeni bizim takım olabilmemiz ve takım olmayı başarmamız. Takım içindeki mayamız tuttu. Birbiriyle çok iyi arkadaş oldular. Bu da tabii çalıştıkça başarıyı getirdi. Her yönüyle güzel bir takım olduk. Şuana kadar 13'te 13 yaptık. Bundan sonraki hedefimiz Play-Off ve finaller. Alnımızın akıyla çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok. İnşallah Sivrihisarspor, seneye 1'inci Lig'de temsil edilecektir" dedi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"Sivrihisarspor Voleybol Takım Taptanı Nihal Çalışkan da çok iyi çalışarak karşılığını aldıklarını söyledi. Takım olarak şampiyon olup birinci lige yükselmeyi çok istediklerini kaydeden Çalışkan, "Takım 6 aylık bir süreçten geçti ve çok iyi çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda çok güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Çalışmak ve istemek başarımını anahtarı, şimdi Play-Off maçları yolunda tekrar çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz şampiyonluk ve takım olarak çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ligde 9'u set vermeden 13 karşılaşmayı kazanarak salondan ayrılan Sivrihisarspor Voleybol Takımı, Play-Off'ların da en favori takımı haline geldi.

Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor
Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mehmet Muş Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Serdar Aziz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Kavga Aralık Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de Sivrihisarspor Voleybol Takımı durdurulamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 09:45:26. #1.15#
title