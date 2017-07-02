Eskişehir'de Sivas Yürüyüşü

ESKİŞEHİR'de yaklaşık 500 kişi, Sivas olaylarının 24'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.



Çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar ve siyasi partiler tarafından Eskişehir'de 'Sivas'ı Anma Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda başladı. 'Sivas'ı unutmadık' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atan kalabalık ellerinde üzerine silah kurdele yapıştırılmış olan beyaz balonlarla yürüdü. Yürüyüş Vilayet Meydanı'nda son buldu.



Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2 Temmuz Anma Komitesi adına Eskişehir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Kamer Ali Durur konuşma yaptı. Durur şöyle dedi:



"2 Temmuz 1993'te 33 aydınımızın tüm dünyanın gözünün önünde yanmasının üzerinden 24 yıl geçti. Katliamı yapan birçok suçlunun işledikleri suçlar yanlarına kar kalmıştır. Faillerin ceza almasını beklerken, bazılarının siyasi partilerde üst düzey yönetici olarak görevlendirilmiş olmalarını görmek ise vicdanlarımızda kapanmayacak yaralar açmıştır."



Yapılan konuşmaların ardından beyaz balonlar ve Sivas'ta ölen 33 kişinin anısına getirilen 33 beyaz güvercin uçuruldu. Kalabalık daha sonra dağıldı. - Eskişehir