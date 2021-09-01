Eskişehir'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı iddia edilen Erbab Arkası mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanına operasyon düzenledi.

Şüpheliler Z.Y, R.T, Ö.H.S, S.T. ile R.T'yi yakalayan ekipler, Çifteler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, olayda kullanılan malzemeler muhafazaya aldı.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Yaşar Güler Hamid Karzai Meral Akşener
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Mesut Akusta Seren Serengil
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eskişehir'de sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 09:25:36. #1.14#

title