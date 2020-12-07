Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yapan 6 kişiden biri tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkisindeki "Hisarlık Örenliği ve Nekropolü" olarak tescilli sit alanında define aramak amacıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Olay yerine giden ekipler, şüpheliler G.Ç, A.A, M.Ç, Ü.Ö, O.G. ve İ.S'yi gözaltına aldı.

Bölgede 2 metre çapında, 3 metre derinliğinde tünel kazıldığını belirleyen ekipler, 30 kilogram potasyum nitrat, ruhsatsız av tüfeği, dedektör, kazma, kürek, levye ve murç gibi kazı aletleri ele geçirdi.

Ayrıca zanlılardan A.A'nın, "borçlunun ödeme şartını ihlali" suçundan arandığı bildirildi.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 18 bin 900 lira idari para cezası verildi. Ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan G.Ç'ye ayrıca 866 lira ceza uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar