Eskişehir'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.
15.06.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:40
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış ile birlikte beliren şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı.
Eskişehir'i günlerdir etkisi altına alan sağanak yağış hayatı kısmen olumsuz etkilese de gökyüzünde oluşan şimşek ve yıldırımlar adeta görsel bir şölen oluşturdu. Birçok vatandaş bu anlara tanıklık ederken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA