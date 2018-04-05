Eskişehir'de Silahlı Saldırgan Üniversitede 4 Kişiyi Öldürdü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi fakülte binasında dekan yardımcısı ve fakülte sekreteriyle bir öğretim üyesi ve bir okutmanı henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla vurarak öldürdü.