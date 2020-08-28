Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
28.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:15
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Behlül Sokak'ta Erşah M'nin (27) silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, zanlılar B.Y. (27) ile Y.C.D'yi (22) saklandıkları evlerde suç aleti tabancayla yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA