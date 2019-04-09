Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Orta Mahalle Pehlivan Sokağı'nda bir kahvehanede Emirhan Y. (17) ile Özkan S. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar tabancalarıyla birbirlerine ateş etti.

Yaralanan Emirhan Y, Özkan S. ile kahvehanede müşteri olarak bulunan Fahri Karagöz (58), 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA